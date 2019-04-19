排球美女萨比娜谈择偶观：要求高但会听取父母意见 希望对方是穆斯林

哈通社/努尔-苏丹/4月19日 - 据nur.kz网站报道，2014年在参加中国台湾地区比赛期间，因清纯外貌一夜走红的哈萨克斯坦排球运动员萨比娜•阿勒腾别科娃，日前接受了Youtube视频博主贝布特•阿里别科夫的访谈。

在访谈中，这位被誉为"排球届第一美女"的23岁姑娘，分享了自己对另一半的想法。



萨比娜称，她理想中的另一半应该是一个坚强、有追求和理想的男性。



"我曾经在某次接受采访时，没有明确的表态说另一半是否必须是哈萨克人，但我希望对方是穆斯林。"她说。



她还强调称，她是一个择偶观很严格的人，不喜欢在没有意义的事情上过多的浪费时间。



她也提到了被想和自己认识的人骚扰的烦恼。



"有些人到处打听我的电话，甚至想找到我父亲那里，这令人很不舒服。"她说。



萨比娜在访谈中表示，自己目前依然是单身，但过去曾遇到过两次求婚。



"当然，如果遇到了合适的人，而且求婚者也符合我父母的要求，我也会听从父母的意见。"萨比娜说。



访谈中萨比娜还谈到了自己喜欢的食物，与母亲的关系以及对"排球届第一美女"这个称呼的看法等。







【编译：木合塔尔·木拉提】