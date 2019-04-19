分析人士：乌兹别克斯坦支持发展与哈萨克斯坦之间的关系

哈通社/塔什干/4月19日 -- 乌鲁伯格乌兹别克斯坦国立大学社会学系主任阔米卓恩·卡兰诺夫19日接受哈通社记者采访时表示，乌兹别克斯坦支持发展与哈萨克斯坦之间的关系。

"作为乌兹别克斯坦居民，我们支持与基于相互信任、睦邻的哈萨克斯坦发展合作关系。两国人民数世纪以来将彼此视为兄弟国家与和睦邻国。因此，乌兹别克斯坦与哈萨克斯坦加强友谊关系将有助于两国繁荣发展。"卡兰诺夫说。

他还表示，哈萨克斯坦首任总统-民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在两国加强战略伙伴关系方面作出了伟大贡献。

"哈-乌两国近几年来政治、经贸、人文交流提升到了新的水平。与此同时，边境合作得到加强，贸易额也得到增长。 目前双方正在为双边贸易额增至50亿美元付出努力。"专家说。

卡兰诺夫表示，关于人文合作方面，历史上有许多哈萨克知识分子代表出生在塔什干市并接受了教育。而目前有很多哈萨克族裔代表在乌兹别克斯坦各领域作出贡献。与此同时，乌兹别克斯坦也为哈萨克文化给予了支持。

他还指出，相信哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对乌兹别克斯坦进行的国事访问以及亲自宣布乌兹别克斯坦"哈萨克斯坦年"的开幕将进一步加强两国关系。

【编译：冰山】