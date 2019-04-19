哈萨克斯坦与中国是国际水务合作的典范

哈通社/努尔-苏丹/4月19日 -- 哈萨克斯坦与中国之间两个跨境水务合作项目有望效惠及两国人民。

这两个项目，分别是日前刚刚开工的哈中霍尔果斯河楚库尔布拉克联合泥石流拦阻坝建设项目，和17日竣工的哈中苏木拜河联合引水工程改造项目。



苏木拜河发源于哈萨克斯坦境内，河道全长61公里，上游35公里在哈萨克斯坦境内，下游26公里为哈中两国界河。



2008年，为解决当地农业灌溉用水问题，哈中双方建设联合分水闸。



因泥沙淤积导致引水困难，哈萨克斯坦方面随后提出希望改造苏木拜河引水工程。



2011年以来，哈中双方在利用和保护跨界河流联合委员会机制下，就苏木拜河引水工程改造开展合作。



2012年，双方达成共识，启动该项目，帮助哈萨克斯坦解决问题，同时不影响中方的引水。该项目于2017年12月开始。



苏木拜河联合引水工程改造竣工仪式4月17日在引水工程哈方一侧举行。仪式上，哈萨克斯坦农业部副部长叶尔兰·尼桑巴耶夫表示，该项目是两国之间沿边界河流合作的又一次里程碑式的成就。本项工程改造的竣工并投入使用，将进一步改善界河沿岸两国人民引水条件，服务两国边境地区经济社会可持续发展。



而出席活动的中国水利部副部长田学斌表示，由于哈中关系已成为参与"一带一路"的邻国关系的典范，两国在2001年成立的哈中跨境河流利用和保护联合委员会机制下，开展了共同利用和保护边界河流的务实合作。



哈中的边界约1700公里，包括567公里的河流边界。



值得一提的是，哈萨克斯坦与中国霍尔果斯河楚库尔布拉克联合泥石流拦阻坝建设项目4月18日正式开工。项目由哈中两国共同出资完成，可拦截980万立方米泥石流。



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