科学家预言人脑将与互联网连接

哈通社/努尔-苏丹/4月19日 -- 据新华社消息，美媒称，一项新研究表明，人类大脑与技术结合的时间可能大大早于很多人的预期，或许"几十年内"就能实现。

据美国福克斯新闻网站4月15日报道，这个项目名为"人脑/云界面系统"。美国加利福尼亚州分子制造研究所的研究人员表示，可以将纳米机器人植入人体，实现与网络的实时连接。

研究报告资深作者小罗伯特·弗雷塔斯发表声明说："这些设备可以在人类脉管系统中识别方向，跨越血脑屏障，在脑细胞之间甚至内部精确地自动定位。然后，它们会把加密信息在人脑和基于云的超级计算机网络之间无线传输，进行实时的大脑状态监控和数据提取。"

这一概念最早由未来学家雷·库茨韦尔提出。库茨韦尔还表示，10年之内计算机就将像人类一样聪明--"人脑/云界面系统"的概念有可能使人类只要想到一个问题就会立刻得到解答，而不是用搜索引擎去查询。

研究报告第一作者努诺·马丁斯博士在声明中补充说："‘人脑/云界面系统'受神经纳米机器人技术调节，可以使个体有能力在云端即刻获取人类积累的一切知识，从而大幅提高人类的学习能力和智力。"

研究人员在报告中写道，除了能够"直接、即刻获取人类积累的几乎所有方面的知识"，还有其他一些潜在的应用，包括改善教育、智力、娱乐、旅行和"其他互动体验"的能力。

尽管还没有到准备进行大规模人类试验的阶段，但这项新生技术已成为现实，并在较小规模上取得了成功。

马丁斯博士解释说："尽管还不是特别先进，但处于实验阶段的人类‘脑网'系统已经完成测试，不同人脑之间实现了通过云端进行意识驱动的信息交换。它使用‘发送者'颅骨中记录的电子信号和‘接收者'颅骨中的磁刺激来完成合作任务。"