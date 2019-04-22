哈通社/努尔-苏丹/4月22日 -- 国际原油价格上周（4月15日至19日）呈现高位震荡走势，轻质原油期货整周涨0.17%，布伦特原油期货整周涨0.59%。沙特阿拉伯原油出口量减少和美国原油库存下降对国际油价形成支撑，俄罗斯及部分欧佩克产油国对减产的犹豫态度则令油价承压。

截至18日收盘，纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格上涨0.24美元，收于每桶64.00美元，涨幅为0.38%。6月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.35美元，收于每桶71.97美元，涨幅为0.49%。

联合组织数据倡议（JODI）数据显示，2月份沙特的原油出口量环比减少27.7万桶/天，至不足700万桶/天。数据还显示，3月欧佩克原油产量进一步减少53.4万桶/日，至3002.2万桶/日。11个参与减产的欧佩克成员国合计减产执行率已经高达155%。

由于美国的制裁，委内瑞拉的石油产量也急剧下降。3月份，委内瑞拉的产量仅为89万桶/日。其中，在大规模停电期间，石油产量平均不到60万桶/日。伊朗方面，随着5月制裁豁免到期，美国打算将伊朗的原油出口进一步降至100万桶/日以内。此外，利比亚出现新的战乱也导致该国石油出口大幅削减。

美国能源信息署17日发布的数据显示，此前一周，美国原油、汽油、馏分油库存均环比下降，这一消息对油价形成提振。油田服务公司贝克休斯18日公布的数据显示，美国活跃石油钻机数量在连续两周上升后，上周减少8个至825个。

近日有报道称，俄罗斯正在考虑是否增产，从而与产量创纪录高位的美国争夺市场份额，这也是导致国际油价震荡的主要因素。