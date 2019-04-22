马明：哈萨克斯坦投资问题今后将交由协调理事会负责

哈通社/努尔-苏丹/4月22日-哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔•马明在22日召开的政府会议上指出，所有关于投资的相关问题今后将交由吸引投资协调理事会负责审查和决定。

马明指出："确保经济的质量发展与投资吸引力相关。吸引投资不仅在世界范围内，在哈萨克斯坦各地区都存在相当大的竞争。因此在此方面，我们应不断努力改善商业环境。为实现总统提出的确保可持续经济增长的任务，有必要将中期固定资产投资占GDP的比重增至30%。为实现这一目标，当下最重要的任务是吸引外商直接投资。"



对此，总理提到吸引外商投资的具体工作。



总理表示，首先，哈萨克斯坦吸引投资协调理事会正式成立，今后所有关于吸引投资的相关问题将交由理事会决定，理事会第一次会议将于5月举行。其次，阿斯塔纳国际金融中心将创建单一的生态系统业务模式，依照"单一窗口"原则同投资者开展工作。



"吸引外资将为国家提供稳定发展，提高人口生活质量，创造新的就业机会，解决社会问题。任务目标已确定，接下来的问题是如何完成任务，达到目标。"马明说。



值得一提的是，政府总理阿斯哈尔•马明担任哈萨克斯坦吸引投资协调理事会主席，执行哈萨克斯坦投资监察员的相关职责。



【编译：达娜】