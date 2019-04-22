哈韩两国元首举行大范围会谈

哈通社/努尔-苏丹/4月22日 -- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫22日在总统府同到访的韩国总统文在寅举行大范围会谈时表示，哈韩两国当前关系已达到可靠的战略合作伙伴关系。

托卡耶夫说："目前，哈韩两国是相互可靠的战略合作伙伴。我们的关系有着坚固而深厚的渊源，两国人民之间的文化和经贸关系也通过丝绸之路得到了繁荣。此外，哈萨克语和韩语共属于乌拉尔-阿尔泰语系表明两国人民拥有着共同的历史。我们尊重韩国的经济成就，以及韩国人民的文化和习俗。"

哈萨克斯坦总统强调，生活在哈萨克斯坦的朝鲜族在链接两国人民之间的"黄金桥梁"进程中具有重要作用。

"昨天，葬于哈萨克斯坦的韩国抗日独立运动家桂奉禹、黄运正遗骸被归葬，您也完成了尊高的使命。我想借助今天的机会向大家致以韩国独立运动100周年祝贺。"托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统表示，哈韩合作关系建交以来得到了不断发展，双边已建立了有效的合作模式。此外，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在两国合作关系的发展中发挥了重要作用。

"当前的历史性阶段中，哈方证实将继续高度重视进一步加深哈韩双边合作关系的发展。我们通过的联合声明清楚地证明了这一点，这也符合两国共同的利益。"哈萨克斯坦总统说。

【编译：小穆】