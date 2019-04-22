哈韩总统共同召开新闻发布会

哈通社/努尔-苏丹/4月22日 -- 哈萨克斯坦总统哈斯穆·卓玛尔特·托卡耶夫同到访的韩国总统文在寅举行双边大范围会谈后，在总统府共同召开了新闻发布会。

托卡耶夫说："非常荣幸今天在这里迎接对我国进行首次国事访问的韩国总统文在寅先生。进一步推动和加深哈韩友好和紧密合作关系符合两国利益。刚刚，我与文在寅先生进行了重要的会谈，就双边合作关系问题进行了讨论，并就共同关系的国际议程热点问题交换了意见。非常高兴我们在讨论的所有问题达成相互理解和共识。"



哈萨克斯坦总统指出，两国在联合国、世贸组织、韩国-中亚合作论坛和其他国际组织框架下建立了有效合作关系。今天的会谈中，双方就将双边战略合作伙伴关系提升至新的水平达成了共识。

"今天的访问后，哈韩两国多边合作关系范围和内容将进一步扩大。"他说。

托卡耶夫还表示，今天的会谈中，哈韩双方就经贸合作关系发展前景进行了讨论。其中，双方共同关注了有效落实哈萨克斯坦-韩国之间的2019-2022年"微风"新经济合作项目。

"当今，双方正在有效落实汽车工业、建筑和道路建设、基础设施建设、农业、金融、医疗卫生、信息和通讯技术等领域的联合项目。目前，共有500多家哈韩合资企业在哈境内运营。我认为，将来这一数据将会继续增加。"他说。



哈萨克斯坦总统指出，文在寅总统在哈韩战略合作伙伴关系10周年之际访问首都努尔-苏丹具有重要意义。

"这使我们相互长期的合作关系提升至新的高度。哈韩建交以来的双边政治合作的持续稳定发展与哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫有着密切关系。作为国家元首，我将继续为进一步加深哈韩双边合作关系作出努力。"托卡耶夫。

【编译：小穆】