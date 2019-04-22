首任总统纳扎尔巴耶夫会见中国驻哈大使张霄

哈通社/努尔-苏丹/4月22日 -- 据哈萨克斯坦首任总统新闻处消息，民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫22日会见了中国驻哈萨克斯坦特命全权大使张霄。

首任总统在会谈中指出了哈中两国建立的合作关系当前处于高水平。此外，双方还就进一步推动两国之间的合作关系发展前景进行了讨论。

"非常高兴今天与您会面。我很感谢习近平主席邀请我出席'一带一路'国际论坛，讨论我们共同工作的成果和前景。此外，我们计划7年以来基于相互了解的精神下共事的中国国家主席举行会谈。"纳扎尔巴耶夫说。

哈萨克斯坦首任总统高度评价了与中国建立的富有成效的合作，并表示将继续推动这一有效合作关系。

此外，总统还就向全体中国人致以了中华人民共和国成立70周年祝贺和美好祝愿。

中国驻哈大使张霄向纳扎尔巴耶夫转达了中国国家主席习近平的亲切问候。

"第二届'一带一路'论坛是37个国家元首和政府首脑出席的大型国际活动。其中您，努尔苏丹·阿比舍吾勒，是最重要和尊贵的嘉宾。"张霄说。

中国驻哈大使指出，"一带一路"倡议和"光明大道"规划的对接获得了富有成效的成果。

"目前，55项联合项目的9项得到了落实。根据计划，今年8项项目有望得到落实。您为双边有效合作关系发展做出了巨大贡献。"他说。

【编译：小穆】