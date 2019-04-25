突厥议会突厥语大学联盟第四届大会在突厥斯坦召开

哈通社/突厥斯坦/4月25日-突厥语国家合作委员会（突厥议会）突厥语大学联盟第四届大会于4月23-24日期间在突厥斯坦召开。

大会在霍加•阿赫梅特•亚萨维哈萨克-土耳其国际大学举行，吸引了来自阿塞拜疆、匈牙利、土耳其、乌兹别克斯坦等15个国家的外交使团、大学校长、国际组织代表、学者、学生和专家人员参与。



突厥议会主席巴赫达特•阿穆列夫、霍加•阿赫梅特•亚萨维哈萨克-土耳其国际大学校长全权代表理事会主席穆萨•依额勒德孜，以及大学校长波拉特别克•阿布德拉斯洛夫发表贺词，祝贺大会开幕。



大会期间，各方就有关在突厥议会突厥语大学联盟框架内形成统一的教育和科学网络空间，确保基于精神价值观的教育计划的协调性，以及关于引入 "突厥斯坦进程" 高等教育文凭相互承认优化机制的创新项目等问题进行讨论。



同时，会议期间，土耳其卡帕多细亚大学、土耳其尼代奥马尔•哈利斯代米尔大学、土耳其加齐大学、阿塞拜疆国立经济大学、匈牙利塞德大学被正式批准加入突厥议会突厥语大学联盟。



值得一提的是，今年，霍加•阿赫梅特•亚萨维哈萨克-土耳其国际大学担任突厥语大学联盟轮值主席职务。



突厥语大学联盟于2013年成立，目前包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土耳其等国家的19个大学已成为该联盟成员。



【编译：达娜】