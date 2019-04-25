哈萨克斯坦代表团出席第二届"一带一路"国际合作高峰论坛

哈通社/北京/4月25日-工业和基础设施发展部罗曼•斯卡利亚尔25日出席在北京举行的第二届"一带一路"国际合作高峰论坛分论坛并发表讲话。

斯卡利亚尔指出，哈萨克斯坦为成为亚洲与欧洲市场之间的主要过境运输国，创造了所有必要的基础设施条件。自获得独立以来，哈萨克斯坦一直努力融入国际运输网络。为此，相关部门制定了一项部门方案，建立了符合新社会经济条件的法律框架。过去十年来，哈萨克斯坦为运输业的发展共投入约300亿美元。修建了总长为2000多公里的铁路路线、6300公里的机动车道以及15个机场的跑道，同时，里海港口的货运容量增至2600万吨。



同时，他还强调了哈萨克斯坦与中国在运输和物流领域的密切合作关系，并指出这一因素将加强两国之间的贸易和经济合作。



他还表示，"霍尔果斯-东大门"自由经济特区的建设工作已全部完成，经济特区内的基础设施还包括2015年启动的库勒克港口，中远集团（COSCO Shipping）和迪拜环球港务集团（DP World）还参与了港口的开发工作。同时，两国企业于2014年联合在连云港建设了哈中物流基地，为哈萨克斯坦物流运输潜力带来了巨大提升。



值得一提的是，25-27日在北京举行的第二届"一带一路"国际合作高峰论坛是中国今年最重要的国际盛会。应中国国家主席习近平的邀请，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫将出席这一活动。



论坛开幕式将于4月26日举行，届时将有37位国家元首和政府首脑参会。



哈萨克斯坦代表团成员包括工业和基础设施发展部罗曼•斯卡利亚尔、阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）总裁海拉特•克里姆别托夫、纳扎尔巴耶夫大学校长胜茂夫、哈萨克斯坦中国研究中心主任古尔纳•沙梅尔戈诺娃、哈萨克国际通讯社副总干事扎斯吾兰•托依博勒丁等人员。



【编译：达娜】