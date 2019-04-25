“阿吾勒”人民民主党推举托留泰•拉赫姆别科夫为总统候选人

哈通社/努尔-苏丹/4月25 -- "阿吾勒"人民民主党主席阿里·别克泰耶夫于25日在首都举行的第15届非例行党员代表大会上宣布，托留泰·拉赫姆别科夫将作为该党总统候选人参加于6月9日举行的非例行总统选举。





"我非常了解乡村状况，尤其是多子女家庭以及农业方面的问题。与此同时，在城市住房和公共服务、公路、企业、生产以及科学领域也具有相关工作经验。"拉赫姆别科夫说。

托留泰·萨泰吾勒·拉赫姆别科夫1964年出生于卡拉干达州，1986年毕业于哈萨克农业学院机械工程专业，1992年在莫斯科农业机械化与电气化学院研究生毕业。2001年获得别克托夫卡拉干达国家大学律师专业，2005年获得经济学博士称号。1986年参与工作。

工作经历：

1999年 - 卡拉干达州萨特巴耶夫市副市长；

2001年 - 拜阔努若夫杰兹卡兹甘大学系副教授；

2002年 - 哈萨克斯坦农业部下属司司长；

2006年 - 隶属农业部"哈萨克农业创新"股份公司主席；

2009年 - 哈萨克斯坦政府副总理顾问；

2009年 - 卡拉干达州副州长；

2010-2019年期间，担任"阿塔梅肯"企业家协会农业合作中心负责人、哈萨克斯坦农业部副部长等职务。

2019年4月至今担任国家农业科学教育中心执行主席职务。

【编译：冰山】