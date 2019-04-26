哈俄政府首脑在莫斯科举行会晤

哈通社/莫斯科/4月26日-据政府总理新闻消息，政府总理阿斯哈尔•马明25日在访问俄罗斯框架内，同该国政府总理德米特里•梅德韦杰夫进行会谈。

双方就双边合作的热点问题进行讨论，包括进一步加强两国在经贸、投资、工业、过境运输、太空领域，以及地区间和边境区域的互动合作。



根据哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫和俄罗斯总统弗拉基米尔•普京的战略方向，两国在各个领域的合作关系正在蓬勃发展。哈萨克斯坦现任总统托卡耶夫最近对莫斯科的正式访问和高层会谈进一步推动了两国之间的战略伙伴关系。



梅德韦杰夫强调了马明在此次访问莫斯科框架内讨论和解决一系列战略目标方面的重要性，并表示俄罗斯是哈萨克斯坦的主要贸易伙伴，有必要通过建立两国企业之间的直接联系，扩大双边贸易。



同时，在哈萨克斯坦政府为吸引投资所采取的新措施框架内，双方就进一步加强哈俄两国之间的投资合作交换了意见。



马明表示，哈萨克斯坦政府所采取的新措施将为俄罗斯合作伙伴在内的投资者创造最有利的投资商业环境，在此方面，阿斯塔纳国际金融中心具有吸引外资，发展和促进欧亚地区资本市场以及促进欧亚经济联盟内部金融一体化的巨大潜力及前景。



此外，双方还讨论两国政府间委员会在经贸领域的合作成果，并指出委员会下次会议将定于6月在哈萨克斯坦举行。



值得一提的是，根据此次访问结果，两国签署了一系列双边合作文件。



此次签署的合作文件包括：



哈萨克斯坦工业和基础设施部、俄罗斯俄罗斯工业和贸易部、俄罗斯卡车生产企业《KAMAZ》、哈萨克斯坦汽车商业协会、哈萨克斯坦租赁公司《BRK-Lizing》以及«Tobolkz»公司签署的关于实施KAMAZ运输设备品牌机械和部件生产项目的合作协议；



哈萨克斯坦《Agromash Holding KZ》控股公司和俄罗斯彼得堡拖拉机厂之间签署的关于实施在《Agromash Holding KZ》组织生产"Kirovets"牌拖拉机及其零部件的合作路线图；



哈萨克斯坦《Agromash Holding KZ》控股公司和俄罗斯彼得堡拖拉机厂之间签署的关于在《Agromash Holding KZ》实施"组织生产Kirovets牌拖拉机及其零部件"计划的合作路线图。



【编译：达娜】