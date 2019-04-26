纳扎尔巴耶夫：历史的进程令东方回归全球一体化的中心地位

哈通社/北京/4月26日 - 哈通社驻华记者萨德客•阿克加诺夫报道，哈萨克斯坦首任总统-民族领袖努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫26日出席在北京举行的"一带一路"国际合作高峰论坛并发表讲话。

首任总统在讲话中说道：



"我认为，今天在总结‘一带一路'倡议时，可以将以下成果称之为其初期成就。首先，国际社会已经疲于应对复杂的地缘政治概念，这正在成为地缘经济和合作发展的障碍。而‘一带一路'经济合作的新可能性，意味着一个全新的高度。这个倡议将世界上120多个国家的历史利益、安全、广泛的经贸和发展包含在内。事实上，在中国、俄罗斯、欧洲和中亚国家，以及其他新时代大丝绸之路参与国家的合作下，这一经济带正在成为稳定、发展和繁荣的区域。"



纳扎尔巴耶夫表示，即便存在政治分歧、制裁、贸易战的影响，倡议框架下的经贸规模依然迅速增长，总量达到了5万亿美元，相当于国际贸易总量的三分之一。



"其次，国际化依然是必要的。现在它正在以新的模式转变。‘一带一路'展示了一个东方式的新国际化模式，历史的进程正在将全球一体化的中心重新导向东方。我们正在目睹亚洲成为21世纪的中心，世界GDP的28%存在于这个区域，而且这个数字还将不断增长。不断地发展趋势，将为新的合作提供可能。"纳扎尔巴耶夫说。



据悉，共有37个国家的领导人出席了当天的论坛。



【编译：木合塔尔·木拉提】