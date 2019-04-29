哈萨克斯坦和匈牙利签署一系列合作文件

哈通社/努尔-苏丹/4月29日-哈萨克斯坦-匈牙利商业论坛29日在首都努尔-苏丹举行。

会上，哈萨克斯坦国家经济部部长鲁斯兰•达列诺夫在讲话中指出，截至目前共有40多家匈资企业在哈萨克斯坦开展业务，分别涉及建筑、农业以及制造业等多个领域。哈萨克斯坦和匈牙利地理上相距甚远，但尽管如此，哈萨克斯坦成为匈牙利在独联体国家中的第四大合作伙伴。两国在经贸和投资领域具有巨大潜力。去年，两国双边贸易额达1.39亿美元，且有望继续增长。



匈牙利政府副总理、财政部部长米哈伊•瓦尔加介绍，来自匈牙利水管理、医药、农业、工程以及交通等领域的100多名企业代表参加了此次论坛。



同时，论坛期间，两国签署了一系列合作文件。



其中包括阿斯塔纳水利公司和布达佩斯水利公司之前签署的合作协议；



阿斯塔纳国际金融中心证券交易中心和中央清算所和存托私人有限公司（KELER Ltd.）之间签署的合作备忘录；



哈萨克斯坦总统事务管理局医疗中心匈牙利人力资源部之前签署的合作备忘录；



哈萨克斯坦国家经济部部长达列诺夫和匈牙利政府副总理瓦尔加签署的有关两国在经济领域合作的谅解备忘录。



此外，两国还签署了关于在文化遗产、体育和战略研究等领域的若干协议。









【编译：达娜】