参议院议长纳扎尔巴耶娃会见克罗地亚副总理

哈通社/努尔-苏丹/4月30日 -- 据参议院消息，哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长达丽哈·纳扎尔巴耶娃30日会见到访的克罗地亚副总理兼外交和欧洲事务部部长玛利亚•佩伊契诺维奇-布里奇。

会谈中，纳扎尔巴耶娃表示相信克罗地亚副总理的首次访问将开启双边合作关系的新篇章。

"克罗地亚是哈萨克斯坦在巴尔干半岛的重要合作伙伴。此外，哈方希望进一步加深双边所有领域的相互合作。" 纳扎尔巴耶娃说。

会谈中，双方就加强议会间合作关系前景问题进行了讨论。哈萨克斯坦参议院议长邀请克罗地亚议员来哈访问。她同时还指出，议会间合作关系将扩大双边政治对话，并将进一步推动所有领域相互合作关系的发展。

纳扎尔巴耶娃表示，双方在农业、旅游、信息技术和医疗卫生领域具有巨大的合作潜力。

"我们对克罗地亚的高科技技术、服务和农业领域的经验特别感兴趣。"她说。

会谈中，双方还就哈萨克斯坦公民免签进入克罗地亚问题进行了讨论。

佩伊契诺维奇-布里奇表示，哈萨克斯坦首任总统对哈萨克斯坦和克罗地亚双边合作关系的发展做出了巨大贡献。她还谈及了纳扎尔巴耶夫于2000年对克罗地亚进行访问时期的回忆。

【编译：小穆】