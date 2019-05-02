托卡耶夫总统听取阿拉木图州"政府为商业服务"项目相关汇报

哈通社/塔勒德库尔干/5月2日-哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫在对阿拉木图州进行工作视察框架内，对该地区商会进行参观。

首先，"阿塔梅肯"企业家协会执行主席阿布莱•梅尔扎汗梅托夫向总统介绍了在省会基地内的"政府为商业服务"项目，该项目的目的是在"一站式"原则下展示支持和发展业务的所有相关措施。



他指出，"政府为商业服务"项目本着开放、透明、易于访问的原则，为企业家提供必要的建议和项目支持。目前，该项目有5个专业服务区。



第一个专业服务区是"销售服务区"，该领域的服务项目包括营销、会计服务、采购建议、认证服务，并在哈萨克斯坦天然气公司"Kaztransgaz Aymak"、塔勒德库尔干电力公司、杰特苏水利公司和特勒的库尔干供暖公司框架内提供服务。



第二个专业服务区是"融资服务区"，该领域的服务项目包括当地多个金融和发展机构提供的相关服务。



第三个专业服务区是"法律支持服务区"，该领域的服务项目包括保护企业家的合法权利和权益，提供审前解决纠纷等服务。同时，司法司、国家税务局，国家建筑监管据和土地关系局也将提供相关法律建议。



第四个专业服务区是"培训服务区"，该领域的服务项目包括为企业家及其他有意者提供短期培训和就业服务。



第五个专业服务区是"数字服务区"，在该领域的服务项目中，企业家们可在线获取公共服务，并提供"阿塔梅肯服务"平台中获得必要的商业服务。

同时，阿拉木图州企业家协会主席纳里曼•阿布勒沙伊霍夫介绍了"阿塔梅肯"州企业协会在保护企业家权力、非财政支持、贷款和人力资本开发方面的工作成果。



他指出，初创企业培训项目得到了居民们的支持。目前，培训在阿拉木图州所有地区展开。去年，协会对3361人进行了培训，并为955个项目提供25亿坚戈资金。今年计划再为1500人进行培训，并对其中的900个商业项目融资。同时，五年来，州企业家协会共收到2678份申请，95个行政障碍被取消。在此框架内，企业家节省了32亿坚戈。同时，协会向10.26万名企业家提供免费服务和咨询。







【编译：达娜】