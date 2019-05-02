希腊媒体人：哈萨克斯坦总统选举的顺利举行符合地区各国利益

哈通社/努尔-苏丹/5月2日 -- 希腊《Russian Athens》新闻社主编阿纳伊科日前表示，近30年来，对于欧盟，以及欧盟成员国希腊而言，哈萨克斯坦始终被视为中亚地区最稳定的国家。

这位希腊媒体人称，哈萨克斯坦处于一个非常复杂的地缘政治环境当中，其所在区域受到阿富汗、伊朗、中东地区各种变化的直接和间接影响。



阿纳伊科表示，哈萨克斯坦与高加索等地区交界，同时又是欧亚经济联盟的成员，而且其北方与俄罗斯有着漫长的国境线。



阿纳伊科称，哈萨克斯坦与中国之间在经贸和投资领域的合作，也令欧洲国家十分关注。



"考虑到这所有的因素，那么哈萨克斯坦的总统大选能够在依法、民主和自由的条件下，平稳的开展，将是符合中亚所有与哈萨克斯坦相邻国家利益，且对他们而言非常重要的。" 阿纳伊科说。



他强调，此次总统大选的顺利进行，将有助于推进哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫所开启的渐进式改革。



"这将为哈萨克斯坦的繁荣打开一个新的契机，并令内外关系得到新的发展。"他说。



希腊媒体人指出，无论哈萨克斯坦人民选出谁担任新总统，都将开启一个属于哈萨克斯坦的新时代。



【编译：木合塔尔·木拉提】