哈萨克斯坦外长会见欧安组织秘书长

哈通社/努尔-苏丹/5月8日-哈萨克斯坦外交部部长贝布特•阿塔穆库洛夫8日在维也纳会见欧洲安全与合作组织秘书长托马斯•格雷明格。

会谈期间，双方就哈萨克斯坦和欧安组织的双边合作问题进行讨论。



部长指出，我国曾于2010年、2011-2012年和2017-2018年期间，担任过欧安组织轮值主席国，伊斯兰合作组织以及联合国安理会非常任理事国职务。鉴于这些丰富经验，哈萨克斯坦将继续为欧安组织的发展作出建设性贡献。



阿塔穆库洛夫还指出，哈萨克斯坦支持欧安组织秘书长关于建立欧安组织专题中心的想法，其中一个专题中心将侧重于对努尔苏丹市未来的发展进行分析和研究。



格雷明格高度赞赏欧安组织与哈萨克斯坦之间的合作高度，并表示指出我国在加强全球宗教建和宗教建对话方面所做的努力。



此外，双方就区域经济和运输一体化的可能性进行了讨论。在此方面，格雷明格强调了在欧安组织经济和环境委员会框架内，哈萨克斯坦在深化能源领域合作、引进新技术等方面的特殊作用。



最后，双方提到了即将在哈萨克斯坦举行的总统选举。对此，阿塔穆库洛夫强调了我国内外部政策的一致性、可预测性和稳定性，并表示此次大选将以诚实、公平和透明的原则进行。



值得一提的是，欧安组织是世界上主要的国际组织之一，前身是1975年于冷战期间成立的"欧洲安全与合作会议"，目前该组织共有57个成员国。2010年，哈萨克斯坦担任该组织轮值主席国、举办峰会和通过《阿斯塔纳宣言》，成为了该组织最重要的三大事件。





【编译：达娜】