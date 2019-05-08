哈萨克斯坦外长会见多个国际组织代表

哈通社/努尔-苏丹/5月8日-在对奥地利进行访问框架内，哈萨克斯坦外交部部长贝布特•阿塔穆库洛夫访同多个位于维也纳的主要国际组织代表举行双边会谈。

据外交部新闻消息，在同联合国副秘书长、联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任尤里•费多托夫会面时，双方就共同打击毒品贩运、洗钱、人口贩运、极端主义和恐怖主义的广泛问题进行讨论。



费多托夫强调，哈萨克斯坦是毒品和犯罪问题办公室在该地区的重要伙伴。在此方面，毒品和犯罪问题办公室将尽一切可能支持哈萨克斯坦在维持区域安全方面的外交政策举措，包括中亚区域信息协调中心框架内的相关活动。



双方还讨论了联合工作的具体步骤，并指出在发展国家实验室在药物领域的科学和法医研究潜力的同时，提高专家资格，防止伪造证件行为。



会谈最后，费多托夫被授予哈萨克斯坦外交部最高荣誉奖章，以表彰其对加强双边关系所作出的贡献。



在与国际原子能机构总干事天野之弥举行的会谈中，双方就有关位于哈萨克斯坦的国际原子能机构低浓缩铀银行的相关工作，以及在和平利用原子能领域合作的实际问题进行讨论。



在此方面，天野之弥高度赞赏哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫为全球核裁军和核不扩散领域所作出的伟大贡献。



此外，阿塔穆库洛夫与全面禁止核试验条约组织执行秘书拉西纳•泽尔博进行会谈。会谈中，泽尔博特别强调了纳扎尔巴耶夫于1991年8月29日关闭塞米巴拉金斯克核试验场的历史性决定，并表示该决定为1996年《禁核试条约》的通过开辟了道路。另外，他感谢纳扎尔巴耶夫在联合国框架内提出的将8月29日定为"禁止核试验国际日"的倡议。



同时，哈萨克斯坦外长还会见了联合国工业发展组织（工发组织）总干事李勇。双方提到了"一带一路"倡议在全球范围内的重要性。李勇指出，哈萨克斯坦通过提供各大陆之间的运输和物流通道，为亚洲和欧洲基础设施的互联互通作出了贡献。



最后，双方谈到了在努尔-苏丹市设立工发组织投资和技术促进办公室的相关问题。











【编译：达娜】