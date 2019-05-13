外交部长将访问塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦

哈通社/努尔-苏丹/5月13日 -- 外交部新闻发言人阿伊别克·斯玛迪亚尔沃夫13日在首都召开的新闻发布会上表示，哈萨克斯坦外交部部长贝布特·阿塔姆库洛夫本周将对塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦进行访问。

斯玛迪亚尔沃夫说："外交部长阿塔姆库洛夫将出席5月18日在杜尚别召开的第七届中亚和日本外长会议。会议将就'中亚+日本'对话参与国经贸、投资、旅游和区域安全问题领域的合作关系发展问题进行讨论。"

值得一提的是，日本于2004年提出了"中亚+日本"对话机制，旨在与中亚国家建立政治对话、促进区域合作、推动商业领域的发展和加强文化领域的合作等。

外交部新闻发言人表示，外交部长还将对吉尔吉斯斯坦进行正式访问，并出席上海合作组织和集体安全条约组织外交部长理事会会议。

"访塔行程结束后，外长将于5月 19-20日对比什凯克进行正式访问。访问期间，两国外长将签署2019-2020年哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦外交部合作协议。正式访问结束后，阿塔姆库洛夫将出现5月22日在比什凯克召开的上合组织和集安组织外长理事会会议。" 斯玛迪亚尔沃夫说。

【编译：小穆】