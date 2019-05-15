国际突厥学院在巴黎举行关于伟大草原文化遗产论坛

哈通社/巴黎/5月15日 -- 国际突厥学院（TWESCO）15日在法国巴黎举行了主题为《伟大草原：文化遗产和在世界历史上的作用》论坛。

来自美国、俄罗斯、印度、中国、英国、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土耳其、乌兹别克斯坦、法国、拉脱维亚、荷兰和匈牙利的70多名科学家和联合国教科文组织代表出席了论坛。

国际突厥学院院长、历史学博士达尔汗•克德尔艾里在论坛开幕仪式上宣读了哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫致论坛与会者的贺信。他同时还向与会代表介绍了哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫的署名文章《伟大草原之国的7个优势》内容和他提出的"精神文明复兴" 规划内容进行了介绍。



与会者就突厥历史和文明及其对世界文化历史的贡献交换了意见。

据了解，今年的论坛恰逢在突厥历史上具有重要意义的金帐汗国和蒙兀儿斯坦（东察合台汗国）建立起到重要作用的塔拉斯大会750周年、玉素甫·哈斯·哈吉甫《福乐智慧》书籍950周年和阿塞拜疆著名诗人、思想家Imadaddin Nasimi诞辰650周年等重要日期。

会上，国际突厥学院院长克德尔艾里向优秀的突厥历史研究学家颁发了奖章。



据悉，论坛由联合国教科文组织和哈萨克斯坦、阿塞拜疆、吉尔吉斯坦和土耳其常驻联合国教科文组织代表处的支持下举行。



【编译：小穆】