首任总统纳扎尔巴耶夫向《伟大草原：文化遗产和在世界历史上的作用》论坛致贺信

哈通社/巴黎/5月15日 -- 国际突厥学院（TWESCO）15日在法国巴黎举行了主题为《伟大草原：文化遗产和在世界历史上的作用》论坛。

来自美国、俄罗斯、印度、中国、英国、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土耳其、乌兹别克斯坦、法国、拉脱维亚、荷兰和匈牙利的70多名科学家和联合国教科文组织代表出席了论坛。

国际突厥学院院长、历史学博士达尔汗•克德尔艾里在论坛开幕仪式上宣读了哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫致论坛与会者的贺信。他同时还向与会代表介绍了哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫的署名文章《伟大草原之国的7个优势》内容和他提出的"精神文明复兴" 规划内容进行了介绍。

首任总统在贺信中表示，来自全球各国的著名历史和语言学家出席的该论坛在巴黎举行具有重要意义。"精神文明复兴" 规划和《伟大草原之国的7个优势》对年青一代的跨文化和谐的精神教育事业带来了新的动力。

"根据我的倡议下成立的国际突厥学院在这一方向科学一体化方面的发展做出了巨大的贡献。我相信今天的论坛将从另一种角度阐述我们丰富的历史和人类智慧的深层根源，开创新的款文化关系。"纳扎尔巴耶夫说。

据悉，论坛由联合国教科文组织和哈萨克斯坦、阿塞拜疆、吉尔吉斯坦和土耳其常驻联合国教科文组织代表处的支持下举行。【编译：小穆】