纳扎尔巴耶娃会见塞浦路斯外长克里斯多德里德斯

哈通社/努尔-苏丹/5月16日 -- 据参议院（议会上院）消息，哈萨克斯坦参议院议长达丽哈·纳扎尔巴耶娃15日会见了塞浦路斯外交部部长尼克斯•克里斯多德里德斯。

参议院议长指出，塞浦路斯外长访问框架下签署的文件将为扩大两国企业界之间的合作关系带来有利影响。

会谈中，双方就共同解决区域和国际问题上达成了共识。纳扎尔巴耶娃就塞浦路斯对哈萨克斯坦在区域和国际问题领域的倡议提供的支持表示了感谢。



此外，双方承诺将进一步加强议会间合作关系，而参议院议长邀请塞浦路斯议员们访哈。

"议会代表团的访问不仅扩大我们的政治对话，还将促进所有领域双边合作关系。"纳扎尔巴耶娃说。

会谈中，双方还就扩大双边贸易问题进行了讨论，并共同指出两国在增加贸易量和多元化领域具备所有条件。纳扎尔巴耶娃提出共同落实基础设施建设项目，并在阿斯塔纳国际金融中心框架下的双边合作问题进行了讨论。

"哈萨克斯坦为外国投资商建立了良好的环境和法律基础。"她说。



克里斯多德里德斯就塞浦路斯当前经济情况进行了详细介绍，并表示塞浦路斯计划为中亚地区在哈萨克斯坦开设大使馆。

"塞浦路斯愿意成为哈萨克斯坦在欧盟的大使。"他说。

参议院议长就塞浦路斯批准哈萨克斯坦与欧盟之间的扩大战略合作伙伴协议表示了感谢。据她介绍，目前已有27个欧盟成员国议会批准了该协议。

双方还就性别平等问题交换了意见。纳扎尔巴耶娃就哈萨克斯坦女性权益和性别平等领域进行了介绍。

最后，克里斯多德里德斯邀请哈萨克斯坦参议院议长访问塞浦路斯。

【编译：小穆】