纳扎尔巴耶夫和托卡耶夫出席第十二届阿斯塔纳经济论坛

哈通社/努尔-苏丹/5月16日 -- 哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫和哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫16日出席了第十二届阿斯塔纳经济论坛（AEF）开幕式。

以《激励增长：人、城市、经济》主题的本届论坛共吸引了来自全球74个国家的分析人士、政治家、商人和科学家和全球30多个国家的710名媒体代表出席了论坛。此外，登记注册的代表总数达5492名。

国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯蒂娜·拉加德、中国国务院副总理韩正、格鲁吉亚总理、马穆卡•巴赫塔泽、亚美尼亚总统阿尔缅•萨尔基相、美国联邦储备局前副主席斯坦利·费希尔、诺基亚(Nokia)董事会主席里斯托-斯拉斯玛和诺贝尔经济学奖得主等著名人物们出席了本届论坛。

值得一提的是，阿斯塔纳经济论坛是欧亚大陆一年一度的重要商务活动，首次会议在哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫的倡议下于2008年举行。



11年来，阿斯塔纳经济论坛已成为最具影响力的国际平台之一，来自世界150个国家的5万名代表参加过论坛，其中包括20多位诺贝尔获得者，以及30多位高层政治人物，并在论坛框架内签署了总价达200亿美元的300份合作文件。

【编译：小穆】