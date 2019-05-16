托卡耶夫总统会见中国副总理韩正

哈通社/努尔-苏丹/5月16日 -- 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫16日在总统府会见中国国务院副总理韩正。

托卡耶夫表示，相信韩正此次访哈将为加强双边经贸合作带来有利影响。

哈萨克斯坦总统向韩正就中国成功举办"一带一路"国际高峰合作论坛表示祝贺。他同时还强调，该论坛证明了中国国家主席习近平提出的新丝绸之路经济带倡议得到了国际社会的支持。



托卡耶夫指出，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫和中国国家主席习近平近期举行的会晤上达成的共识将是加强两国全面战略合作伙伴关系道路的重要步骤。

"与中国建立合作关系是哈萨克斯坦外交政策最重要的优先方向之一。两国之间的政治、经贸和人文领域的关系反映了互利有效的国家间合作关系的典范。中国是哈萨克斯坦重要的外贸合作伙伴。目前，双边经贸合作得到了迅速发展。"他说。



首次访哈的中国副总理韩正表示，对哈萨克斯坦留下了深刻的影响。

"独立以来，哈萨克斯坦得到了稳定发展，经济发展迅速。我们对双边合作关系的发展表示满意。"韩正说。

会谈中，双方就哈中联合项目落实情况、扩大哈萨克斯坦农业有机产品出口至中国市场和充分利用过境运输潜力等问题进行了讨论。

【编译：小穆】