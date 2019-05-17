纳扎尔巴耶娃会见“文明对话”研究院监事会主席

哈通社/努尔-苏丹/5月17日 -- 据参议院（议会上院）消息，哈萨克斯坦参议院议长兼世界和传统宗教领袖大会秘书长达丽哈•纳扎尔巴耶娃17日会见"文明对话"研究院监事会主席弗拉基米尔•亚库宁。

会议期间，亚库宁详细介绍了"文明对话"研究所的工作活动，并指出该研究所旨在通过对话形式，制定人类问题的解决方案，形成无战争和冲突国家的可持续和谐发展模式。



纳扎尔巴耶娃指出，世界和传统宗教领袖大会框架内开展的工作得到了全世界的认可，并已成为全球文明对话的重要组成部分。自2003年第一届大会首次召开以来，努尔-苏丹共主办6次论坛，汇聚了来自世界各地的宗教领袖和政治家代表，就现代性问题的解决途径等问题进行讨论。



她还指出，第七届世界和传统宗教领袖大会将于2021年召开。



同时，双方就阿斯塔纳俱乐部、欧亚媒体论坛等平台的相关工作进行讨论。



值得一提的是，世界和传统宗教领袖大会由哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫倡议，哈国政府筹办，每三年召开一次。旨在推动世界各宗教教派进行对话、和谐共存，并促进宗教领袖在维护世界和平，以人为本，宽容和宗教宽容方面，发挥积极作用。





【编译：达娜】