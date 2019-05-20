阿塔穆库洛会见日本和阿富汗外长

哈通社/努尔-苏丹/5月20日 -- 在"中亚五国+日本"外长会议第七次会议框架下，哈萨克斯坦外交部部长贝布特•阿塔穆库洛夫19日分别会见了日本外务大臣河野太郎和阿富汗外交部部长萨拉胡丁・拉巴尼。

据外交部消息，在同日本外务大臣的会谈中，阿塔穆库洛夫就日本新天皇德仁即位及"令和"年号启用表示祝贺。



外长强调了"中亚五国+日本"模式的重要性，指出其为中亚国家与日本之间建立对话合作、讨论地区重要问题等提供了必要的平台。



会谈双方均表示，当前哈日关系发展现状令人满意。"哈日两国关系在短时间内达到了战略合作伙伴地位，我国领导人十分重视发展对日合作。"阿塔穆库洛夫说。





目前，两国经贸合作日益发展，经贸规模不断提升，日本已经成为了哈萨克斯坦第七大投资来源国。2018年，哈日贸易量达到20亿美元，同比增长54%。



日本资本广泛参与哈萨克斯坦各行业发展，在石油天然气、冶金、矿业、汽车销售和物流等行业中有近70家日企。



哈萨克斯坦有意吸引日本投资商和先进技术来推动本国经济的高速发展，并为互利互惠的项目发展打造了良好的条件。



双方承诺将积极推动哈日合作的深入发展。





与阿富汗外长的会谈，在友好的氛围下举行，双方就两国合作的主要内容进行了讨论。



外长指出，即将举行的大选，是阿富汗政治历程中的重要阶段，哈方相信在公正、公平和公开透明的选举当中，阿富汗人民将会作出正确的选择。



"哈萨克斯坦一直履行着自身在阿富汗和平进程中的任务，并乐见阿富汗早日恢复稳定。"外长说。



双方在会谈中高度评价了哈萨克斯坦与阿富汗之间经济领域合作的良好发展态势。2018年，两国间贸易量达到5.2亿美元。



值得一提的是，哈萨克斯坦-阿富汗政府间委员会是促进两国经贸发展的重要工具。



阿富汗是哈萨克斯坦粮食及相关产品的传统进口商。哈萨克斯坦有意加大对阿产品出口规模，并希望阿方对哈出口企业予以协助。有望对阿富汗出口的产品类型包括农业和建筑业机械、蓄电池、发电机、建筑材料、输电线路、金属和塑料管材、瓷器等。



2019年2月，哈萨克斯坦企业赢得了阿富汗一条铁路线项目的竞标。哈外长就阿方承诺将保障哈方企业在施工期间的安全等表示感谢。



哈萨克斯坦非常重视人力资源投资，并将持续为阿富汗公民赴哈留学深造创造条件。两国教育部签署了为30名阿富汗公民在哈高等学府深造提供奖学金的协议。



【编译：木合塔尔·木拉提】