参议院议长会见联合国秘书长政策问题顾问

哈通社/努尔-苏丹/5月21日 - 据参议院（议会上院）新闻处消息，哈萨克斯坦共和国参议院议长达丽哈•纳扎尔巴耶娃20日在首都会见了到访的联合国秘书长政策问题顾问米罗斯拉夫•詹卡（Miroslav Jenča）.

会谈中，双方就中亚安全支持、区域合作和国际热点问题等进行了讨论。



议长强调指出，哈萨克斯坦始终支持联合国在解决重大国际安全挑战及国际社会发展过程中各种问题方面所拥有的地位。



"联合国是当今唯一一个能够团结国际社会力量的全球性组织。哈萨克斯坦始终忠诚于联合国的立场和价值观。"纳扎尔巴耶娃说。



米罗斯拉夫•詹卡则表示，哈萨克斯坦在保障国际安全方面发挥了重要的作用，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫为联合国无核化及防止和扩散进程做出了巨大的贡献。



他还高度评价了哈萨克斯坦在叙利亚和平进程和阿富汗局势稳定等方面所做出的努力。



"政治稳定、经济发展、安全得到保障的阿富汗符合哈萨克斯坦的利益，我们始终将阿富汗视作重要的合作伙伴而非威胁。"纳扎尔巴耶娃说。



会谈当中，双方均指出，加强区域合作将是促进阿富汗稳定的重要前提之一。





纳扎尔巴耶娃议长向联合国代表介绍了《扩大阿富汗妇女的权利和机会》区域论坛的成果。此次论坛旨在促进国际社会对当地女性诉求的了解，发展当地女性权益。



谈及性别平等话题时，议长强调了特朗普在全球女性权益发展方面的倡议。议长表示，为了提升本地区女性的经济潜力，中亚国家和阿富汗愿意为实现这一倡议共同合作。



米罗斯拉夫•詹卡就哈萨克斯坦为联合国秘书长古特雷斯旨在加强联合国支持会员国实现可持续发展目标而开展的改革所提供的支持表示感谢。



"哈萨克斯坦一直在为和平、稳定和安全做出巨大贡献，我们对此予以高度评价，并感谢与我方的紧密合作。" 米罗斯拉夫•詹卡说。



【编译：木合塔尔·木拉提】