哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦继续加强双边合作

哈通社/比什凯克/5月21日-正在对吉尔吉斯斯坦进行正式访问的哈萨克斯坦外交部部长贝布特•阿塔穆库洛夫20日会见该国外交部部长钦吉斯•艾达尔别科夫，会谈就广泛的双边合作问题进行讨论。

会谈中，双方就两国在经贸、文化、人道主义领域、以及联合使用跨境水域、临时取消动植物检疫限制等问题进行讨论，同时就有关两国在联合国、上合组织、集安组织、独联体等国际组织框架内的内部互动等问题交换意见。



据了解，吉尔吉斯斯坦加入欧亚经济联盟，为扩大两国在经贸和投资领域的合作关系提供了巨大机会。2018年两国之间的双边贸易额增长13.1%，达到8.653亿坚戈。同时，两国计划将在2020年前将其增值10亿美元。



为实现这一目标，哈萨克斯坦企业计划扩大机械、冶金、食品工业、建材和化学产品的出口范围。同时两国达成协议，以最大限度地利用哈吉商业理事会潜力，促进双边经济实体之间的相互贸易和直接联系。



会谈期间，双方还讨论了临时取消吉尔吉斯斯坦某些进口产品的动植物检疫限制措施，并指出两国主管当局目前正在就这一问题建立合作。



最后，阿塔穆库洛夫提到了于今年5月29日在努尔-苏丹举行的欧亚国家议会议长第四次会议，并证实吉尔吉斯斯坦总统索伦拜•吉恩别科夫将出席这一活动。



根据会谈结果，双方签署了有关边境地区工作的政府间议定书，以及哈吉外交部2019-2020年合作方案。



值得一提的是，访问期间，哈萨克斯坦代表团还前往钦吉兹•艾特马托夫博物馆进行参观，并为吉尔吉斯坦作家纪念碑献花。



根据此前的报道，外长阿塔姆库洛夫和艾达尔别科夫参访哈吉"库尔岱"过境点，了解了边检站工作情况。哈萨克斯坦国家安全委员会副主席兼边防局局长达尔汗•德勒曼诺夫和吉尔吉斯斯坦国家边防局局长乌拉尔别克•沙尔谢耶夫陪同参访。





【编译：达娜】