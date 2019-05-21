国产传记影片《阿姆列》本月将参加两大电影节

哈通社/阿拉木图/5月21日-哈萨克斯坦国产传记电影《阿姆列》将参加于5月8-26日期间在美国举行的华盛顿犹太电影节（Washington Jewish Film Festival）以及在于5月27-30日期间在英国举行的卡马森湾电影节（Carmarthen Bay Film Festival）。

据了解，由美国著名导演杰夫•韦斯帕执导的影片《阿姆列》根据文化和体育部的要求，由哈萨克电影制片厂和"Dar Play"公司联合拍摄。影片讲述哈萨克著名歌手阿姆列•卡沙吾巴耶夫（1888-1934年）的人生。



哈萨克斯坦著名演员桑贾尔•马迪耶夫和耶尔科布兰•达伊尔沃夫扮演电影主角阿姆列•卡沙吾巴耶夫和穆斯塔法•硕海。此外，英国演员本•奥德里基(Ben Aldridge)和澳洲著名女演员艾比•考尼什(Abbie Cornish)出演影片重要角色。



值得一提的是，该影片上映以来曾参加过多个国际电影节并获得多项奖项。



其中包括在洛杉矶举行的好莱坞电影节中荣获的银幕奖（Silver Screen Award）和全球陪审团大奖（Global Grand Jury Prize）；



在英国举行的曼彻斯特国际电影节中荣获的最佳制作设计奖；



在美国举行的休斯顿国际电影节中荣获的白金雷米奖（REMI Platinum award ）；



以及在里士满国际电影音乐节中荣获的最佳叙事长片和最佳男主角奖。



【编译：达娜】