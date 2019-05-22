阿塔姆库洛夫会见中国外交部长王毅

哈通社/比什凯克/5月22日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部长贝布特·阿塔姆库洛夫22日在出席上海合作组织外交部长理事会会议框架下同中国国务委员兼外交部长王毅举行了会晤。

消息称，哈中外长就双边政治、经贸和其他领域的合作关系问题进行了讨论。

哈萨克斯坦外长指出，首任总统纳扎尔巴耶夫今年4月25-28日期间为出席第二届"一带一路"国际合作高峰论坛对中国进行访问具有重要意义。

王毅就中国中共中央政治局常委、国务院副总理韩正5月14-16日在出席第二届哈中地区间合作论坛和第十二届阿斯塔纳经济论坛，以及访哈期间的热情接待向哈方表示了感谢。



中国外长还祝愿哈萨克斯坦成功举办即将举行的总统大选。

会谈中，中方强调了哈萨克斯坦在落实"一带一路"倡议的重要作用，并表示要通过与"光明大道"经济规划深入对接推动双边合作关系。这将对两国数字经济的发展，以及进一步增加数字化和高科技、创新和电子商务领域最新项目数量带来新的动力。

最后，双方就在上合组织和其他国际组织框架下加强相互合作，以及在共同关系的热点问题上提供支持达成了共识。



【编译：小穆】