联合国报告：贸易高度紧张与政策不确定性持续破坏全球增长前景

哈通社/努尔-苏丹/5月23日 -- 联合国今天发布的《2019世界经济形势与展望年中报告》表示，贸易紧张悬而未决、国际政策高度不确定，以及企业信心削弱导致世界经济全面放缓。全球生产总值在经历2018年3%的增长后，2019年的增幅预计将降至2.7%，2020年则为2.9%，与今年1月发布的预测数据相比均有所下调。

这份由联合国经济和社会事务部撰写的《报告》同时警告，贸易紧张进一步升级、金融状况忽然恶化，以及气候变化影响加剧等因素都有可能触发更加剧烈的长期增速放缓。

贸易形势持续紧张威胁全球增长

鉴于存在仍待解决的贸易纠纷和关税高企，《报告》预计2019年全球贸易增长约为2.7%，与2018年的3.4%相比出现明显回落。《报告》表示，一方加征关税，另一方以牙还牙的贸易恶性循环可能会殃及发展中国家，尤其是出口严重依赖受影响经济体的国家。此外，贸易长期低迷也会削弱投资前景，对中期生产力增长产生不利影响。

货币政策放宽提升中期金融风险

《报告》表示，为应对近期的增长放缓和通货膨胀减弱，各大央行纷纷放宽货币政策，虽然这一调整在短期内有利于稳定全球金融市场，增加新兴经济体的资本流入，但长期实行可能会加剧金融失衡，进一步助长债务积累，提升中期金融风险。

宏观经济前景转弱影响脱贫工作

《报告》表示，面对根深蒂固的结构性挑战，许多发展中大国或是正在从衰退中艰难复苏，或是陷入长期低增长的困境。在非洲、西亚、拉美和加勒比的许多地区，人均收入增长预计都将持续疲软，为实现到2030年消除贫困的可持续发展目标增加了困难。

《报告》同时指出，虽然贫困人口主要分布在农村地区，但对正在进行的城市化进程实施有效管理，也是推进脱贫工作的重要一环，在非洲和南亚地区尤其如此。上述两个区域不但拥有全球最多的贫困人口，还将在未来20年内经历有史以来速度最快的城市化。

碳定价是应对气候变化的关键

近年来，自然灾害的频率和严重程度不断加剧，凸显出气候变化所带来的威胁，对脆弱经济体而言更是如此。《报告》建议采取包括碳定价机制在内的更加强有力、更加协调一致的多层面气候政策。

《报告》表示，对碳进行定价能够迫使经济决策者将环境成本纳入考量，从而提高效率、节省开支，这一方法已在私营部门中获得广泛应用。

《报告》提醒，全球经济增长放缓将使教育、健康、气候变化和基础设施领域的必要投资面临风险，影响2030年可持续发展目标的实现。

为此，联合国首席经济学家、负责经济发展事务的助理秘书长哈里斯表示，应对当前的增长放缓和推进可持续发展"需要将眼光放到GDP增长之外，找到更加有效的全新手段衡量经济发展，切实反映出不平等、不安全以及气候变化的影响"。