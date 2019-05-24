首任总统纳扎尔巴耶夫当选突厥语国家合作委员会荣誉主席

哈通社/努尔-苏丹/5月24日 -- 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫24日在总统府会见了土耳其外交部部长迈乌吕特•查武什奥卢。

纳扎尔巴耶夫会谈中指出，保持哈土兄弟国家之间的合作和进一步促进合作关系具有重要意义。

"独立以来，土耳其一直对我们提供着支持。两国人民之间也有着紧密的关系，双边合作关系也逐年得到加强。此外，双方实施了相互免签。我相信这种合作关系方向将继续得到延续。"纳扎尔巴耶夫说。

哈萨克斯坦首任总统强调，要继续促进突厥语国家合作委员会（突厥议会）各成员国之间的合作关系。

"成立突厥语国家合作委员会旨在加强和推动突厥人民之间合作关系的发展。这一领域的工作应继续延续，我将会继续提供全面支持。"他说。

土耳其外长就纳扎尔巴耶夫的热情接待表示了感谢，并转达了土耳其总统埃尔多安向其近期访问土耳其的邀请。

"非常高兴您作为民族领袖、安全会议主席和祖国之光党主席身份继续致力于哈萨克斯坦人民的利益积极工作。我们非常清楚您为哈萨克斯坦的繁荣和双边合作关系的发展做出的巨大贡献。" 查武什奥卢说。

会谈中，双方就国际和区域热点问题交换了意见。

土耳其外长最后表示，根据突厥议会各成员国国家元首通过的决议，为突厥世界国家发展作出巨大贡献的努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫当选了突厥语国家合作委员会终身荣誉主席。

【编译：小穆】