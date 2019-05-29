纳扎尔巴耶娃会见美国驻哈大使

哈通社/努尔-苏丹/5月29日-哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长达丽哈•纳扎尔巴耶娃28日会见美国驻哈大使威廉•莫泽尔。

会上，双方就深化双边合作，包括进一步发展哈萨克斯坦参议院与美国国会之间的互动等问题进行讨论。



同时，双方还谈到了两国在经贸领域，特别是非原料行业的合作前景。去年，哈美两国之间的双边贸易额增长37%，达到22.4亿美元。与此同时，哈萨克斯坦对美出口量增长2.5倍。



对此，美国大使说："我们为这些成就感到自豪。"



大使还指出，美国企业对肉产品领域，特别是出口至欧亚经济联盟成员国以及中国市场的联合项目表示兴趣。在此方面，纳扎尔巴耶娃向大使介绍了我国农工业部门进行的改革工作，并呼吁美国合作伙伴分享优秀经验。



此外，在谈到两国在区域安全领域的合作时，双方强调了在解决阿富汗冲突方面的合作。对此，议长提到了"扩大阿富汗妇女权利和可及性"区域会议的工作，以及哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和欧盟一同开展的三方计划，即为阿富汗妇女在医学领域方面进行培训。



在此方面，双方还提到了伊万卡•特朗普倡导的"全球妇女发展与繁荣"计划。据悉，该项目旨在拨出5000万美元的初始资金，帮助全球5000万妇女在2025年前实现经济独立。



纳扎尔巴耶娃指出，哈萨克斯坦方面愿意在此框架内建立合作，在中亚和阿富汗合作实施这一倡议，帮助该地区妇女实现经济独立。



【编译：达娜】