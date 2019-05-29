亚美尼亚总理：欧亚经济联盟的合作伙伴范围正在扩大

哈通社/努尔-苏丹/5月29日 -- 亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬28日在哈萨克斯坦首都努尔-苏丹市召开的欧亚经济委员会最高理事会会议上表示，欧亚经济联盟的合作伙伴范围正在进一步扩大。

帕希尼扬说："担任欧亚经济委员会最高理事会主席是我的荣誉。今年，欧亚经济委员会最高理事会会议将迎来两个重要的庆典。如哈斯穆卓玛尔特•科梅尔吾勒所指出，这是非常重要的事件。欧亚经济联盟为各成员国经济和商业开辟了所有新的机遇，并保障了稳定发展。目前，欧亚经济联盟的合作伙伴范围也正在进一步扩大。"

据他介绍，欧亚经济联盟与伊朗之间的自贸区协议将于近期正式生效。此外，欧亚经济联盟与中国签署了信息交换协议，并与越南、新加坡、埃及和塞尔维亚等国家进行谈判当中。

"我希望这些谈判进程为我们的经济和商业带来新的机遇和有效实际成果。"他说。

此外，亚美尼亚总理特别指出了哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在建立欧亚经济联盟事业当中的重要作用。

"25年前，努尔苏丹·阿比舍吾勒首次提出了欧亚一体化概念。目前，这一概念落实已满5年。亚美尼亚政府的目标是进一步推动经济联盟的发展，将使它成为最有效和最有吸引力的经济联盟。我坚信，今天的会晤将为欧亚经济联盟的发展带来新的动力。" 帕希尼扬说。

【编译：小穆】