纳扎尔巴耶夫：应在欧亚经济联盟、欧盟和上合组织之间建立全面的经济合作

哈通社/努尔-苏丹/5月29日 -- 哈萨克斯坦首任总统-民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫29日在首都召开的欧亚经济委员会最高理事会大范围会谈上表示，应在欧亚经济联盟、欧盟和上合组织之间建立全面的经济合作。

纳扎尔巴耶夫说："首先，要扩大欧亚经济联盟的战略形式，加强一体化构想。我们应在欧亚经济联盟、欧盟和上海合作组织之间建立全面的经济合作。这不是普通的任务。但是，若我们齐心协力联合工作，那么这个构想可以前进。"

纳扎尔巴耶夫指出，欧亚空间的本质不是封闭，反而使其对全球互动更加透明。

"此外，中国的'一带一路'倡议应被视为欧亚经济联盟在交通运输基础设施领域潜力的延续。我们可以为我们的国家有效落实该倡议，经济效益很高。"他说。

哈萨克斯坦首任总统指出，欧亚经济联盟各成员国具有优越的地理位置，因此要促进落实大型联合项目工作。

"为此，各国有着坚实的基础。比如说，目前哈萨克斯坦正在落实一系列大型国际项目。近10年，哈萨克斯坦向交通运输基础设施建设投资了300亿美元。结果，我国开通了5条新铁路和6条国际汽车道路运输线。"纳扎尔巴耶夫说。

【编译：小穆】