哈萨克斯坦中国研究中心召开第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成果会议

哈通社/努尔-苏丹/5月30日-第二届"一带一路"国际合作高峰论坛成果会议28日在哈萨克斯坦中国研究中心召开。

政府机构、分析机构、大学和媒体人员等代表出席了活动。



此前，4月26日，第二届"一带一路"国际合作高峰论坛在中国北京举行，首任总统纳扎尔巴耶夫出席会议并发表讲话，介绍了哈萨克斯坦在建设现代丝绸之路方面取得的成就，并提出新的战略举措和建议。其中包括建立"3D"（Three Dialogues，三个对话）的倡议。



对此，哈萨克斯坦外交部国际信息委员会主席提穆尔•沙伊梅尔艮诺夫指出，首任总统提出的该项倡议至关重要，旨在形成一个新的地缘政治现实，促进世界大国之间以及国际组织之间的相互对话，以缓解国际紧张局势。



同时，沙伊梅尔艮诺还提到了纳扎尔巴耶夫提出的成立《G-global对话-大欧亚》平台的倡议。他表示，首任总统提出的该倡议与中国国家主席习近平提出的"一带一路"倡议相一致，旨在推动人类命运共同体建设，即共同应对挑战，努力实现统一繁荣。



值得一提的是，中国研究中心是当代哈萨克斯坦的智库，负责研究中国文化和历史，分析中国作为全球第二大经济体的未来发展，已成为哈萨克斯坦和中国工商界、学术界，以及大学之间合作的对话平台。



【编译：达娜】