哈爱政府间经济和科技合作委员会会议在努尔-苏丹举行

哈通社/努尔-苏丹/5月30日 -- 哈萨克斯坦-爱沙尼亚政府间经济和科技合作委员会第六次会议在哈萨克斯坦首都举行。

会议由哈萨克斯坦共和国数字发展、国防和航空航天工业部长阿斯哈尔•朱马哈利耶夫和爱沙尼亚共和国经济事务与基础设施部部长塔维•阿斯共同主持。



据数字发展、国防和航空航天工业部消息称，此次会议以大范围和小范围会谈方式举行，与会双方对涉及两国之间有关经济、文化、人道主义、运输和物流合作等领域的一系列热点问题进行了讨论。







会上，两国代表均强调了持续开展政府间对话对深化双边合作的重要性。



朱马哈利耶夫指出，哈爱两国之间已经建立了有效地对话机制。目前双方合作良好，双边合作潜力巨大。



据其介绍，当前有70家哈萨克斯坦企业在爱沙尼亚投资经营，而在哈开展业务的爱沙尼亚企业数量有72家。







塔维•阿斯则强调指出，爱沙尼亚始终视哈萨克斯坦为重要的地区合作伙伴，他还表示对两国之间的进一步合作充满信心。



据了解，会上双方还着重讨论了在数字化领域开展进一步合作的前景。



爱沙尼亚方面表示愿意分享该国信息和通信技术的经验，并在阿斯塔纳枢纽等项目方面由哈萨克斯坦开展合作。





政府间委员会下一次会议将于2020年在塔林举行。





【编译：木合塔尔·木拉提】