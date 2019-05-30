大饥荒造成哈萨克多少人口损失：一个家庭的数字

哈通社/努尔-苏丹/5月30日 - 20世纪在哈萨克的历史上留下了诸多苦难。连续的两次人为大饥荒，究竟对本就不多的哈萨克人口带来了多少损失，时至今日都难以有一个非常明确的考证。

根据《哈萨克斯坦国家百科全书》提供的信息，哈萨克人口在那些年的损失达到了48%。



《哈萨克斯坦国家百科全书》上写到："哈萨克斯坦农村人口在1930年6月1日至1933年6月1日之间减少了337.95万人。如果除去其中约100万左右的逃亡者，则可以认为，1930-1933年间的大饥荒，导致的死亡人口数量大约在220万左右。"



此外，1992年哈萨克斯坦共和国最高议会委员会曾就此历史问题进行过研究总结。这份文件中指出，人为大饥荒以及其带来的各类附加影响造成了哈萨克地区至少220万人口的损失。



可以说，这场席卷哈萨克大地，堪称惨绝人寰的"灾难"，深刻的影响了几乎每一个哈萨克家庭。



例如，出身东哈州的著名教育家穆哈梅特•沙亚赫梅托夫，在2002年出版了自己的俄文著作《命运》一书。







书中作者写到了饥荒对其家族的影响，他通过这些描述，试图向读者展现那段历史时期中，哈萨克人口是如何被人为缩减的。



在这部著作中，作者基于真实经历，并结合可信的史料，详细的描述了1930-1945年间，生活在哈萨克斯坦东部地区的库尔申、斋桑、塔尔巴合台、阔科皮克特等地哈萨克人的命运。



以下是从这本著作中摘译的部分与大饥荒有关的段落：



"1930年，东部的哈萨克斯坦人民进行了最后一次的转场。自那以后的4年时间里，几百年来延续着的游牧生活，仿佛被一刀斩断的绳索一样，突然中断了。与游牧生活一同消失的，是哈萨克人对他人的热情、对信用的重视、对弱小的怜悯，以及其他众多曾经被珍视的珍贵情感。"



"我那曾经富裕的家族在苏联时代所遭遇的变故，和许许多多其他哈萨克家庭所经历的故事，并没有太多本质的区别。1931年，这个家族曾拥有20名强壮的男性成员，而到了这个世纪末，他们留下的后人只不过区区11人而已。按照正常的人口增长率，在60年里，这20人本该至少生育36个子女。但实际上，存活下来的第二代仅有7人。我们家族的人口增长只是正常增长率的1/5，而在当时，这是整个哈萨克草原的普遍情况。"



作者在书中写到，哈萨克的人口直到1970年以后才勉强恢复到50年前的水平。

【编译：木合塔尔·木拉提】