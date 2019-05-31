马吉利斯副议长伊希姆巴耶娃率团访问中国

哈通社/努尔-苏丹/5月31日 -- 据马吉利斯（议会下院）消息，马吉利斯副议长古丽米拉·伊希姆巴耶娃日前率团访问中国，并在北京会见中国全国人民代表大会常务委员会委员长栗战书。

伊希姆巴耶娃向栗战书转交了马吉利斯议长努尔兰·尼格马图林邀请其出席今年9月23-24日期间在首都努尔-苏丹举行的欧亚国家议会议长第四次会议的邀请函。

栗战书就尼格马图林的邀请表示了感谢。他同时还指出了哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在形成政治和经济强大的哈萨克斯坦事业，以及哈萨克斯坦和中国合作关系的发展做出的巨大贡献。

"中国国家主席习近平向纳扎尔巴耶夫颁发中国最高国家荣誉友谊勋章时，高度评价了他为哈萨克斯坦的社会经济发展做出的贡献和与中国建立有效的合作。习近平主席的如此高度评价非常少见的，我也很少听到他评价外国领导人。"栗战书说。

会谈中，双方就进一步推动两国立法机构之间的合作问题进行讨论，并就加强双边关系达成了共识。

伊希姆巴耶娃表示，哈萨克斯坦和中国是相互信任的睦邻友好国家。哈方愿同中方立法机构建立有效的合作，巩固和扩大两国友好关系。



【编译：小穆】