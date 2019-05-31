马明总理出席独联体政府首脑理事会会议

哈通社/阿什哈巴德/5月31日 -- 据总理官网消息，独联体国家政府首脑理事会会议31日将在土库曼斯坦首都阿什哈巴德举行。

消息称，会议由轮值主席国土库曼斯坦总理主持。

哈萨克斯坦总理马明、俄罗斯总理梅德韦杰夫、白俄罗斯总理鲁马斯、阿塞拜疆总理马马多夫、塔吉克斯坦总理拉苏尔佐达、乌兹别克斯坦总理阿里波夫、亚美尼亚副总理格里戈杨和吉尔吉斯斯坦副总理拉孜阔夫出席了会议。

马明指出，独联体市场始终是哈萨克斯坦的优先方向。他同时还表示，2018年哈萨克斯坦与独联体国家之间的贸易总额达243亿美元，增长8.4%。



哈萨克斯坦总理在会上提出了要通过加强一体化进程促进过境运输潜力、形成热点数字化议程、推动人力资源发展和改善投资环境的建议。

扩大会议就创新合作发展、保护知识产权、加强过境运输和领域领域相互合作的有效性、数字经济发展和落实航空航天联合项目等问题进行了讨论。

根据会议结果，独联体国家政府首脑理事会会议签署了包括海关通关、知识产权和过境程序在内的6项协议。此外，俄罗斯接任独联体政府首脑理事会轮值主席国职务。

独联体国家政府首脑理事会会议下次会议将于今年秋季在莫斯科举行。

【编译：小穆】