第八届哈萨克斯坦在华留学生代表大会在中国北京举行

哈通社/北京/6月2日 -- 据哈通社驻华记者报道，第八届哈萨克斯坦在华留学生代表大会1日在中国北京拉开帷幕。

来自中国17大城市的250多名哈萨克斯坦在华留学生代表出席了本届主题为"哈萨克斯坦青年人为哈萨克斯坦社会经济发展的贡献"的大会。

哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫、中国石油大学（北京）党委副书记吴小林教授和哈萨克斯坦在华留学生联盟（KSAC）主席努尔古勒·玛胡勒别克出席大会开幕仪式，并发表讲话。



努雷舍夫说："大使馆特别重视在华留学的青年成功毕业和就业问题。我们去年开始同在哈萨克斯坦落实投资项目的中国企业一起举行了招聘会。'光明大道'国家规划和'一带一路'倡议对接框架下，哈中两国计划在哈萨克斯坦境内落实总价值达270亿美元的55个投资项目。这将来为创造2万个工作岗位带来机会。显然，这些工作岗位需要懂中文的工作人员。"



哈萨克斯坦大使还表示，相信同中国产业海外发展协会（CODA）举办招聘会经验将成为传统活动。

"青年们将在本届大会框架下举行的招聘会上通过实习，并获得就业的机会。" 努雷舍夫说。

大会期间，哈萨克斯坦大使向积极参与KSAC工作的优秀成员颁发了奖状。



据悉，哈萨克斯坦在华留学生代表大会由哈萨克斯坦驻华大使馆与哈萨克斯坦教育和科学部国际项目中心的倡议下举办。哈萨克斯坦在华留学生联盟（KSAC）于2013年召开的第二届代表大会上正式成立。目前，KSAC拥有1万多个哈萨克斯坦留学生代表。第七届代表大会于去年在杭州举行。



【编译：小穆】