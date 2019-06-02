外长阿塔姆库洛夫会见伊斯兰开发银行行长哈贾尔

哈通社/麦加/6月2日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部长贝布特·阿塔姆库洛夫1日在出席第十四届伊斯兰合作组织峰会框架下同伊斯兰开发银行行长班达尔•哈贾尔举行了会晤。

会谈中，双方就伊斯兰开发银行继续参与哈萨克斯坦投资项目问题进行了讨论。

伊斯兰开发银行行长说："我们希望进一步加强与哈萨克斯坦合作，并促进哈萨克斯坦伊斯兰融资机制的发展。我邀请哈方代表出席卢森堡举行的伊斯兰债券（Sukuk）国际研讨会，并邀请哈萨克斯坦专家通过银行的特别公费项目学习。"

此外，双方还就成立初始资本为5亿美元的伊斯兰开发银行科技和技术基金问题进行了讨论。

哈萨克斯坦外长向哈贾尔行长就积极出席首都努尔-苏丹召开的首届伊合组织科技与技术峰会、阿斯塔纳国际金融中心开业典礼和阿斯塔纳金融日等国际活动表示了感谢。

班达尔•哈贾尔作为阿斯塔纳国际金融中心管理委员会成员，就阿斯塔纳国际金融中心和伊斯兰开发银行之间的合作关系发展问题发表了意见。

会谈中，双方就在独联体国家推动伊斯兰融资机制的发展、引资和扩大出口，以及视频安全问题进行了讨论。

【编译：小穆】