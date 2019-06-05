哈萨克斯坦代表团出席日本亚洲未来国际会议

哈通社/努尔-苏丹/6月5日-哈萨克斯坦代表团日前出席在日本东京举行的第25届亚洲未来国际会议。

活动框架内，由哈萨克斯坦巡回大使叶尔兰•哈伊若夫以及巴特尔罕•胡尔曼塞特带领的代表团与日本主要科技公司和组织举行了一系列双边会谈。



在与丰田通商株式会社（Toyota Tsusho）代表举行的会谈期间，双方就农业综合企业和开发项目方面的合作机会，以及向日本出口产品的前景等问题进行讨论。会上，日本方面对进口哈萨克斯坦荞麦，以及在哈萨克斯坦引进5G技术等表示出浓厚兴趣。



在与日本国家石油天然气和金属公司(JOGMEC) 代表举行的会谈期间，哈萨克斯坦方面介绍了我国稀土金属开采领域的现有项目。对此，日本方面对铀和钨的开采项目表示出兴趣。



在与双日株式会社（Sojitz）代表举行会谈期间，双方就实施铁路集装箱和枕木生产项目，以及在哈萨克斯坦建立物流中心等进行讨论。同时，该公司对我国农业综合企业、石化和信息与通信技术领域的相关项目表现出兴趣。



此外，哈萨克斯坦代表团还与日本贸易振兴机构（JETRO）代表举行会谈，双方就协助该机构组织于今年9月举行投资论坛的相关事宜达成了共识。



值得一提的是，亚洲未来国际会议于1995年创办，由日本日经集团（Nikkei Inc.）每年举办一次，是亚洲最重要的全球会议之一。会议致力于来自亚太地区的政治、经济和学术届领导人能够坦诚、自由地就地区问题和亚洲在世界上的作用等问题发表意见。











【编译：达娜】