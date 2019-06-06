东京高院对横田基地噪音诉讼案作出二审判决

哈通社/努尔-苏丹/6月6日 -- 据中新社报道，关于横田基地(位于东京都多摩地域西部)噪音公害诉讼案，日本东京高等法院6日作出二审判决，命令日本政府作出赔偿，驳回了早间与晚间停止美军机等飞行的请求。

关于此诉讼案，2017年10月东京地方法院立川支部曾作出一审判决，命令日本政府向附近受害的民众赔偿6.1亿日元(约合564万美元)，但驳回了早间与晚间停飞军机的要求。此次二审增加赔偿金额至7.68亿日元(约合710万美元)，但停飞的要求再次被驳回。原告还提出了要求对未来将受到的损害一并进行赔偿，也被法院驳回。

东京高院审判长中西茂表示，噪音给附近民众的生活带去了伤害和不悦，造成心理影响，且超出了能承受的限度。

围绕美军和日本自卫队基地带来的噪音公害，2016年日本最高法院就神奈川县的厚木基地诉讼案作出判决，命令日本政府作出赔偿，但驳回停飞和对未来进行赔偿的请求，以后各地法院作出的判决大致类似。

横田空军基地是位于日本东京都多摩地域西部的驻日美空军基地。一般通称为横田基地，但于日本公开资料内称为"横田飞行场"，为本州境内最大的美空军基地。