哈萨克斯坦外长会见中国驻哈大使

哈通社/努尔-苏丹/6月7日-哈萨克斯坦外交部部长贝布特•阿塔穆库洛夫6日会见中国驻哈大使张霄。

据外交部新闻消息，会议期间，双方就哈中两国在各个国际平台及多边关系框架内的互动等问题进行讨论，并指出两国在许多国际议程上拥有相似的立场。



同时，双方就两国经贸合作，特别是促进哈萨克斯坦农产品进入中国市场的相关问题进行讨论。外长强调，哈萨克斯坦在有机农产品的出口方面具有巨大潜力。



目前，哈中两国签署了14项有关向中国方面供应农产品的政府间协定。



会谈上，双方还谈到了通过实施吸引投资和协调出口促进的国家政策，以及增加高科技产品在两国贸易中的份额等方式，扩大双边贸易规模，改善两国贸易结构的相关问题。



此外，双方强调了进一步发展哈中霍尔果斯国际边境合作中心的必要性，并指出该中心是在两国元首的倡议下实施的最大联合投资项目之一。



值得一提的是，中国是哈萨克斯坦重要的贸易伙伴之一。2018年，中国在哈萨克斯坦总贸易的份额占比达到15.7%（共117亿美元，其中出口额达63亿美元，进口额达54亿美元）。



同时，据央行统计的数据显示，去年，中国在哈萨克斯坦的投资额达到156亿美元。物流运输、仓储、采矿、金融、建筑和制造业等领域是投资最为集中的几个行业。



【编译：达娜】