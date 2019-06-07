欧亚经济联盟国家与中国签署海关信息交换协定

哈通社/努尔-苏丹/6月7日 - 第二十三届圣彼得堡国际经济论坛期间，欧亚经济联盟成员国与中国签署了《欧亚经济联盟与中国国际运输货物和交通工具信息交换协定》。

据总理官网消息，协议由哈萨克斯坦第一副总理兼财政部长斯玛伊洛夫、中国国务委员兼外交部长王毅、俄罗斯第一副总理兼财政部长西卢阿诺夫、白俄罗斯副总理佩特利申科、吉尔吉斯斯坦副总理拉扎科夫以及欧亚经济委员会执委会主席萨尔基相共同签署。



这份协定旨在进一步提升欧亚经济联盟与中国之间国际运输业务中货物和交通工具的通过速度，提高海关风险管理和监管的有效性。



欧亚经济联盟与中国进行信息交换，有助于简化国际运输流程，减少海关领域违法情况，同时增进互信。



在《欧亚经济联盟未来战略》主题会议上，第一副总理兼财政部长斯玛伊洛夫发表了讲话。





他表示，欧亚经济联盟国家应着重发展合作，组建区域价值链，开展更多涉及工业、农业、交通和其他领域的广泛合作项目。



斯马伊洛夫谈到了《工业合作、分包和技术转让欧亚网》项目的启动，并指出其为中小企业发展带来了巨大的可能性。



与此同时，他还表示正在制定至2025年欧亚经济一体化发展战略方向。



【编译：木合塔尔·木拉提】