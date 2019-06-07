尼格马图林会见乌兹别克斯坦最高议会立法院议长

哈通社/努尔-苏丹/6月7日-据马吉利斯（议会下院）新闻消息，在对乌兹别克斯坦进行正式访问框架内，议长努尔兰•尼格马图林与乌兹别克斯坦最高议会立法院议长努尔丁卓恩•伊斯梅洛夫举行会面。

会谈期间，尼格马图林指出，哈乌两国是亲密的朋友关系，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫多年来非常重视与乌兹别克斯坦的合作发展。



他指出，马吉利斯代表团对乌兹别克斯坦的访问再次证明了两国之间的的战略伙伴关系和睦邻关系正在进一步发展。



同时，伊斯梅洛夫也强调了纳扎尔巴耶夫的历史作用。他指出，哈萨克斯坦有着丰富的历史文化遗产，我国在首任总统纳扎尔巴耶夫的努力下取得了巨大成功，他的毕生致力于哈萨克斯坦的发展和其人民的利益。



会上，双方表示，两国之间的议会间合作也进一步促进了双边合作关系。



对此，尼格马图林就扩大两国各部门委员会的互动，加强各党派之间的对话，以及广泛利用合作小组潜力等方面的合作问题表示出兴趣。



与此同时，他表示，乌兹别克斯坦议员们在改革方面给予了良好的法律支持，并表示哈萨克斯坦愿意在此方面分享经验。



此外，尼格马图林指出，乌兹别克斯坦最高议会于去年加入独联体议会大会，并强调了加强与议会的互动以改善两国关系的重要性。



最后，尼格马图林邀请伊斯梅洛夫参加于今年9月23-24日期间在努尔-苏丹举行的《大欧亚：对话、新任、伙伴关系》欧亚国家议会议长第四次会议。



【编译：达娜】