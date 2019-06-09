上合组织观察员：哈萨克斯坦为选举做了充分的准备

哈通社/卡拉干达/6月9日 - 来自欧安组织、独联体、上海合作组织等组织成员国的40多名国际观察员观摩了卡拉干达州的选举投票进程。

上合组织观察团成员克里希那•肯加帕称，他虽然是在大选前一周抵达哈萨克斯坦，但为观摩此次大选进行了2个月的准备。



"中央和地方选举委员会为我们提供了许多帮助，将与选举有关的大量资料提供给了我们。我们的观察团在哈萨克斯坦所有的州以及8座主要城市开展活动。根据回馈的信息，我们得知各投票站的工作都很顺利。可以看出，哈萨克斯坦官方为选举做了充分的准备。"他说。



观察员还表示，此次大选具有非常重要的意义。



克里希那•肯加帕称："哈萨克斯坦在上合组织当中发挥着重要的作用，是该组织的领导国家之一。不久前，在努尔-苏丹召开了上合组织峰会。会上，各方均强调了哈萨克斯坦作为中亚大国在国际政治舞台上的影响力。因此，此次大选也非常受重视。哈萨克斯坦是一个高速发展的国家，而纳扎尔巴耶夫所选择的道路正在结出硕果。"



据了解，卡拉干达州共开设投票站787座，登记在册选民93万余人。



【编译：木合塔尔·木拉提】